En tratamiento psicológico

Para evitar mayores enfrentamientos con los árbitros y así evitar perderse partidos por suspensión, el técnico del club de futbol Toluca, el argentino Hernán Cristante, admitió que toma tratamiento psicológico.

"No voy a hacer responsable al árbitro, acepto mi responsabilidad, mi reto y compromiso, y ya estoy yendo con la psicóloga porque un profesional me ayuda a mejorar; lo único que busco es eso, ni me afecta ni me da vergüenza", dijo.

En conferencia de prensa explicó que asistir con una psicóloga es para "salirme un poquito del contexto donde estoy, tomo acción sobre lo que tengo que mejorar, sobre qué tengo que atender, mi euforia, mi pasión, ese lado salvaje".

Asimismo, advirtió que deberán evitar cualquier tipo de expresión que pueda ser tomada como negativa por parte de los silbantes, con el fin de terminar con las expulsiones.

"Un árbitro toma una mala expresión como él quiere y te echa, entonces tenemos que volver a ser muy pulcros, muy cautos, muy dignos y no ponernos en el nivel de ellos", apuntó.

Recordó que cuando Talavera fue expulsado fue "porque pestañeó muy rápido y lo echaron, Rubens (Sambueza) tuvo una expresión que la tienen los 22 jugadores".

"Entonces tenemos que volvernos chicos pulcros, limpios, muy educados y no poder ni siquiera tener una expresión donde el árbitro tenga una duda, no le podemos generar ni una duda", sentenció.