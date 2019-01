En Toluca olvidan el incidente con VAR

Toluca, Edomex.- Más allá de que en el seno del club de futbol Toluca consideran que fue una injusticia lo que sucedió en el partido del pasado domingo ante Guadalajara, prefieren dejarlo de lado y enfocar sus energías en el partido del domingo ante Tigres de la UANL.

"Para mí y para todo el equipo fue una injusticia porque nos quitan un gol, pero el tema está cerrado; se habló, se quedó atrás ese tema y a seguir con lo nuestro, trabajar día a día para volver a tener una revancha que es el domingo", aseguró Rodrigo Salinas de cara al duelo por la fecha cuatro del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Luego de la derrota 0-1 ante Chivas, Salinas indicó que lo que le molesta es que "Kike (Enrique Triverio) lo ve adentro, de hecho pasa a un metro del balón por si él quisiera volverlo a rematar, pero él lo ve adentro".

"Su portero (de Chivas) cuando el árbitro marca el gol ni reclama; fueron los más cercanos al gol, creo que lo vio adentro también y fue sorpresivo que le hayan dicho al árbitro que no, que él no haya querido ni siquiera ir a revisar, se puso grosero con todos nosotros y solo le pedíamos que fuera a revisar la jugada, no quería, y lamentablemente al final nos quitan el gol", apuntó.

Manifestó que son conscientes que es algo que ya pasó y que su meta es la de reencontrarse con el triunfo cuando reciban a los "felinos del norte", rival que aceptó será de alta exigencia.

"Sabemos de la calidad de Tigres, de sus jugadores, pero sabemos que igual somos un equipo de respeto; creo que igual ellos nos ven así, va a ser un gran partido y esperamos sacar la victoria para posicionarnos arriba en la tabla", estableció.

Asimismo, destacó que Toluca está al mismo nivel que Tigres, en el sentido de lo fuerte que es el plantel, por lo que espera un duelo de poder a poder.

"Creo que con las incorporaciones nos hicimos muy fuertes, un equipo que contra cualquier rival y en cualquier cancha nos paramos con jerarquía. Espero un juego muy parejo, un gran partido, y ojalá que se nos dé el resultado el domingo con nuestra gente", sentenció.