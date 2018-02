En Tigres hay respaldo a Nahuel pese a error

En los Tigres hay respaldo total para el arquero Nahuel Guzmán, luego que ayer cometió errores que le costaron a Tigres no traerse el triunfo ante el Herediano de Costa Rica.



Jürgen Damm, volante del equipo felino, mencionó que el argentino le ha dado mucho al equipo, por lo que siempre tendrá el respaldo.



"Siempre lo hemos dicho, Nahuel es el mejor portero de México; teniendo errores o no ha sido fundamental para nosotros en todos los torneos que hemos tenido, siempre se apoya a todo jugador y bueno, en este caso todos somos responsables del resultado", explicó.



"Nahuel es un extraordinario compañero y siempre ha existido el apoyo tanto de él para nosotros como de nosotros para él; es un gran arquero, sabemos de su capacidad, lamentablemente ayer a lo mejor en una jugada se confió de más, pero en general ha sido un arquero muy seguro, nos ha salvado muchas veces, nos ha ayudado a ganar campeonatos salvando penales, entonces no hay ningún tipo de recriminación, todos estamos apoyándonos entre todos y tratando de hacer lo mejor posible las cosas para el sábado volver a ganar en Liga, y el martes enfocarnos en la Concachampions y poder pasar de ronda".



Tigres vencía anoche 2-0 al Herediano de Costa Rica, pero dos descuidamos le costaron el triunfo, por lo que la serie de Octavos de Final la definirán en casa este martes.