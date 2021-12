En Tigres están abiertos 'para traer más gente'

Con la llegada de Sebastián Córdova y Jesús Angulo a Tigres, el DT Miguel Herrera aseguró que está satisfecho por el plantel que tiene, aunque no le cerró la puerta a un fichaje más.

"Sí, tenemos hoy un lateral izquierdo con la llegada de Angulo, cumplimos con un muchacho que nos puede cumplir dos zonas, la llegada de Córdova nos ayuda a tener mejor salida", dijo en conferencia.

"Veo al equipo vasto y con todos los jugadores, tenemos espacios para ocupar, no está cerrado todo, tampoco quiero decir que va a venir gente, pero si se puede y vemos que hay una posibilidad interesante, la directiva y cuerpo técnico está abierto para traer más gente".

Herrera se mostró satisfecho por la llegada de ambos jugadores a la institución, pues sabe que aportarán con la juventud y futbol al plantel.

"Que llegue gente que nos aporte, de nada me sirve tener un equipo joven si no aportan, que corran me voy a entrenar maratones, necesitamos jugadores que nos den más tiempo y los dos mucho que han venido son de selección, uno viene de ser campeón, son de buen nivel y que pretendemos duren mucho más tiempo en el club.

"Ese recambio en todos los clubes se dan por naturalidad, la gente con mayor edad para la edad futbolística vaya saliendo".

Tras vencer 6-0 a Venados en el Universitario, en duelo de preparación, el estratega mundialista destacó el funcionamiento del plantel pese al tiempo que no tuvieron actividad.

"Fue un buen ensayo, para ser el primer ensayo de futbol después de haber parado creo que lo hicieron bien, pusimos a un chiquillo (Rodrigo Guerrero) de lateral que ha estado entrenando desde el torneo pasado, le toca la fortuna y le toca hacer una asistencia y gol, hizo un buen partido. Todos en general, bastante buen ensayo, ir soltando al equipo para lo que pretendemos esté listo el día 8", finalizó.

Tigres entrenará este viernes por la mañana y recibirá descanso el sábado y domingo, antes de comenzar su preparación para el duelo ante Santos Laguna, de la Jornada 1.