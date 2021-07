´En tercera ola, probabilidad de muerte es 2%´

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la probabilidad de morir por Covid-19 durante la tercera ola de la epidemia es de 2 por ciento, en comparación con el 22 por ciento que se registró en la primera.

"Cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola la probabilidad era de 22 por ciento para las personas que padecen Covid, ojo, no quiere decir que 22 por ciento de los mexicanos fallecieron, por supuesto.

"En la segunda ola, la probabilidad de morir por Covid era la mitad, 11 por ciento, en este momento es menos del 2 por ciento. Esto es lo que está ocurriendo con la epidemia, continuamos vacunando", dijo en conferencia matutina.

El funcionario de la Ssa informó, en cuanto a los casos estimados, que se registran 37 por ciento más respecto al primer pico de julio de 2020.

"Si comparamos lo que tuvimos, con respecto a julio de 2020, tenemos 37 por ciento más casos, si lo comparamos con enero, el pico máximo, tenemos 34 por ciento menos", señaló.

López-Gatell afirmó que la mortalidad actual por coronavirus es 77 por ciento menor respecto a la primera ola (5 mill 719 en punto máximo) y 87 por ciento menor frentre a la segunda (9 mil 913).

"¿Cuál es la razón? La vacuna. Ya se vacunó a las personas más añosas. Las personas de mayor riesgo ya fueron vacunadas hace varios meses", indicó.

CUENTA

´Tuvo Covid mi hijo Jesús y no nos contagió´

El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó que su hijo menor Jesús Ernesto dio positivo a Covid-19 recientemente, pero que éste no lo contagió a él ni a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

"Un dato: se contagió mi hijo Jesús Ernesto hace poco y estuvimos conviviendo, no sabía porque a los adolescentes no les pega fuerte. Ni yo, ni su mamá (nos contagiamos) y los dos nos vacunanos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba, no le gusta mucho a Beatriz que yo haya dicho esto; pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que aún no definen la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que la prioridad es terminar de vacunar a los más jóvenes.