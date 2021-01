En suspenso, segunda dosis del ´anti-Covid´

De acuerdo a la regla sanitaria, es necesario que las personas reciban 2 dosis de la vacuna para garantizar sus efectos, y con base al calendario médico, esta debe aplicarse entre los 21 a 42 días posteriores de la primera inyección.

Esto implicaría que a la frontera lleguen las dosis restantes entre el 3 y 24 de febrero.

Al respecto, el vocero del Gobernador del Estado en la Zona Norte, David Aguilar Meraz mencionó: "Se dieron algunas fechas pero la verdad es que no tenemos certeza, esta segunda dosis está pendiente, y la necesitan los trabajadores médicos de la primer linea que ya fueron vacunados ojalá que sea lo más rápido posible porque si no de nada servirá".

El funcionario insistió en lo importante que es el arribo de segundas dosis, ya que de eso depende que la población en general comience a recibir la vacuna.

A pesar del interés del Gobierno de Tamaulipas por adquirir la vacuna por cuenta propia y agilizar así las campañas de vacunación, recientemente fueran advertidos de que las farmacéuticas no son capaces de proveer. "Lo que nos dicen las farmacéuticas es que las dosis ya están comprometidas, que aunque tengamos la voluntad no podemos comprarlas porque no hay producción, y aunque existan otras opciones no están aprobadas".

La autorización para que gobiernos estatales así como empresarios adquieran las vacunas fue otorgada por la federación de forma reciente, luego de que se hicieran varios llamados a través de la Asociación de Gobernadores.

Pero ante la poca producción, las compañías farmacéuticas han previsto un panorama de adquisición hasta diciembre de este año o los primeros meses del 2022.

AUMENTAN CASOS

Los casos de Covid-19 en esta ciudad fronteriza siguen aumentando, pese a los exhortos de prevención y normas con las que se busca promover el aislamiento, como la "Ley Seca", el "Doble no circula", o la suspensión de actividades recreativas.

Hasta ayer, en la plataforma "Covid-19 Tam" habilitada por la secretaría de salud aparecían más de 6 mil casos confirmados y 136 extra bajo investigación.

Un aumento considerable, ya que al iniciar este mes Reynosa tenía apenas 3 mil 356 positivos, por lo que el aumento hasta ayer, era de más de 2 mil 640 nuevos enfermos.

Datos oficiales también arrojan que 4 mil 857 personas se han recuperado del virus, mientras que 815 han perdido la vida.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, autoridades estatales mantienen espacios abiertos en el Hospital General de Reynosa que volvió a considerarse exclusivo para pacientes Covid-19, los niveles rondan entre el 30 y 40 por ciento.

También siguen habilitados los módulos de detección y atención, instalados a un costado de este nosocomio y del Hospital Materno Infantil.

Las segundas dosis contra el Covid-19 todavía están pendientes, autoridades estatales no podrán adquirirlas.

Los casos de Covid-19 siguen aumentando en esta frontera, en enero se han registrado más de 2 mil 640 casos nuevos.