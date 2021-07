En suspenso, boletos de ciclismo a Juegos Olímpicos

El director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, Gabriel Espinoza, señaló que van a entregar los resultados del selectivo al COM para que tome la decisión final.

Se esperaba que hoy la tapatía obtuviera su clasificación a la justa deportiva en el Selectivo Nacional de ciclismo de pista que se llevó a cabo en el Polideportivo Panamericano del Code Paradero. Sin embargo, Salazar no logró mejorar sus tiempos, al cronometrar 27.678 segundos en la prueba de los 500 metros lanzados, ni en la de los 200 metros, en la que registró 10.532 segundos, quedando por debajo de la marca de Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, quienes desde el sábado ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente, por lo que en teoría son ellas dos las que asistirían a Tokio.

"Lo que procede de parte de la Federación es entregar el resultado en un orden de clasificación de cada área al Comité Olímpico, y ellos se encargarán de revisar el proceso de selección, que esté todo en orden. Esto se entregará mañana (lunes), y quizá a media semana se entregue información de parte del Comité Olímpico. Lo último que esperaríamos recibir son los resultados del control antidopaje. Esa es una parte y la revisión que hace el Comité Olímpico en el particular con la jefatura que menciono. Así ya muy tarde, por la cuestión de organización en Tokio, los resultados estarían a principios de julio".

"No podemos decir ahorita estos atletas son (los clasificados), nosotros concluimos el proceso de selección con este selectivo, informamos, si hay algo que no esté claro en el selectivo nos llamarán del Comité Olímpico para aclarar o revisar algún punto", dijo el directivo.

Por su parte, el entrenador de Jessica Salazar, Iván Ruiz, señaló que la esperanza está en que se considere que la ciclista tapatía es la mejor arrancadora del mundo, para otorgarle la plaza.

"Felicito a nuestra rival y compañera Yuli Verdugo y a Fernando Carvallo (entrenador) quien hizo un trabajo extraordinario, y también a nuestro cuerpo técnico que no fallamos en nada. Está claro (que Jessica Salazar es la mejor arrancadora del mundo), eso no está en duda, pero honestamente confiamos en la decisión que tome nuestra Federación, pero es tangible lo que ellos están observando aquí en el campo de competencia, es tangible lo que hay detrás, no hay disparidad en ningún resultado y después se viene para abajo.

Jessica está tranquila porque no encontramos una situación donde digamos que le faltó hacer esto", dijo Ruiz.