¡En sus marcas y listos!

La eliminatoria estatal está a la vuelta de la esquina. Del 20 al 23 de febrero en Ciudad Victoria un total de 19 deportistas son los que representarán a esta frontera y que competirán ante los mejores elementos de los otros municipios para ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en los Juegos Nacionales CONADE 2020.

En la selección de atletismo de Reynosa hay muchos novatos, pero eso no es pretexto para pensar en grande, es por eso que el entrenador Carlos Olvera exige máximo compromiso a sus pupilos.

"Vamos a entregarnos al cien, vamos a darlo todo, lo que tenemos que buscar es mejorar la marca, siempre se los he pedido, no es ir por el primer lugar, es superar la marca que piden para calificar, siempre hemos pugnado por mejorar las marcas y las medallas vendrán después", indicó "El Profe".

En otros municipios tratan de impresionar llevando comitivas demasiado grandes. En el estatal del 2019 fueron 21 seleccionados representando a Reynosa, para este año la cifra bajó pero fiel a su costumbre, Olvera ha preferido la calidad por encima de la cantidad. Reynosa es la ciudad más poblada del estado y por eso es preocupante que cada año se batalle tanto para encontrar nuevos talentos en el atletismo.

"Necesitamos que la personas sepan más de nosotros, el Instituto podría acercarse a las preparatorias, ya no sabemos como invitar a gente nueva, aquí en Reynosa debe de existir más potencial pero no hemos llegado a ellos, algunos llegan y se van porque no les gusta entrenar, no traen bases, no están acostumbrados desde pequeños, este deporte requiere mucha disciplina", explicó.

Por lo pronto Olvera prefiere hablar del talento que si tiene y que está puliendo para dar pelea en las tres categorías convocadas; Sub-16, Sub-18 y Sub-20.

"Haciendo un pronóstico honesto creo que 6 atletas avanzarían sin problemas, a los demás les falta trabajo porque apenas tienen un año en esto, pero pueden dar la sorpresa y darnos muchas satisfacciones", comentó.

Habrá que seguir muy de cerca lo que hagan los más experimentados como; Nayeli Acosta en jabalina, Cristian Dimas en 80 metros planos y salto de longitud, Melany Elizondo en heptatlón, Edwin López en bala y Carlos Vázquez en 400 y 800 metros planos.

Los atletas siguen entrenando en la pista de la Unidad Deportiva Solidaridad aunque ya se encuentran en la etapa de trabajo especial, menos carga pero más enfocados en la técnica para no cometer salidas en falso y amonestaciones.

La agenda está repleta de actividad para los reynosenses ya que después de las categorías juveniles vendrá el turno de los infantiles quienes del 4 al 6 de marzo tienen competencias rumbo a los Nacionales Escolares.