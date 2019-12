La campeona de la Liga MX Femenil. La número 10 de las Rayadas. La mejor futbolista que ha dado Reynosa en su historia. Esa es Dinora Garza, quien este miércoles estuvo en su tierra y con su gente. Gran convivencia realizó la escuela oficial Rayados Reynosa para recibir a su futbolista favorita, quien ofreció una charla motivacional y posteriormente atendió a todos sus seguidores durante poco más de dos horas.

Los rostros de emoción eran más que evidentes sobre todo en las pequeñitas, en esas niñas llenas de sueños y de pasión por el futbol, esas que hicieron que Dinora les recordara que así empezó ella y que gracias a la dedicación y al esfuerzo hoy puede presumir que está en el mejor equipo femenil de México.

A la cita llegaron poco más de 50 futbolistas (niños y jóvenes) en su mayoría mujeres. La tamaulipeca contó parte de su vida, de sus tropezones y de sus triunfos, reconociendo siempre el papel tan importante que juegan los padres de familia para que un deportista pueda triunfar.

Dinora habló sobre el sueño que tiene pendiente y que espera muy pronto poder cumplir para beneficio de la niñez y la juventud de su ciudad.

"Mi sueño más grande es hacer el Centro de Formación Dinora Garza, creo que aún no me he sentado con las personas tal vez indicadas, pero se los dejo a quienes quieran apostar por algo para que se unan, quiero tener un semillero en mi ciudad para poder enviar muchas jugadoras a los equipos de la liga", explicó.

La mediocampista señaló que espera seguir en las canchas dos o tres años más y el día que decida retirarse estará lista para dirigir ya que recientemente se graduó en la Escuela Nacional de Directores Técnicos.

De muy buen humor "Dino" comentó que fueron ellas (Rayadas) quienes por fin acabaron con la maldición que había en el nuevo estadio tras conseguir el primer campeonato para el Club Monterrey.

"Ya les dejamos todo listo a ellos (al equipo varonil) para que ganen la final, nosotras queremos repetir el campeonato, creo que tenemos equipo para seguir soñando con eso, obviamente requiere de mucho trabajo porque todos los equipos se preparan y quieren lo mismo, pero estamos enfocadas en eso", finalizó.

Para cerrar el evento Dinora realizó una firma de autógrafos y se tomó la fotografía del recuerdo con chicos y grandes. El evento fue coordinado por Melody Resendiz Cortes, encargada del Proyecto Femenil y por el entrenador Carlos Alemán, director de la Escuela Rayados Reynosa.