¡EN SU MEJOR MOMENTO!

"Gracias a Dios los resultados se están dando, tarde que temprano sabíamos en el grupo que esto iba a mejorar, ahorita estamos aprovechando esta racha buena que llevamos". Eduardo Garza, portero del Atlético Reynosa.

Eduardo "Lalo" Garza vive su mejor momento tanto en lo individual como en lo colectivo. El guardameta del Atlético Reynosa ha estado en plan grande y por eso se ha mantenido en la titularidad, aún y cuando Jonathan León lo venía haciendo bien. Pero Garza se ha ganado la confianza de su técnico, la lesión quedó en el pasado y los buenos resultados lo respaldan.

"Gracias a Dios los resultados se están dando, tarde que temprano sabíamos en el grupo que esto iba a mejorar, ahorita estamos aprovechando esta racha buena que llevamos, vamos muy bien. Muy agradecido con el profe y con el cuerpo técnico, con Néstor mi entrenador de porteros, que me están dando la oportunidad de jugar y sumar minutos, yo tenía ganas de demostrar de que está hecho "Lalo" Garza, agradecido también con el grupo por el apoyo que me han dado y espero seguir con esa racha, me está yendo bien en lo personal y en lo grupal, por eso los tiempos de Dios son perfectos", señaló el oriundo de esta frontera.

Sus números son bastante buenos, en siete partidos apenas ha permitido 5 goles, además, ha tenido atajadas que han significado puntos importantes para el equipo.

"El futbol es de momentos y este es el momento del Atlético Reynosa, creo que también es mi momento, hay que aprovecharlo al máximo, este equipo fue formado para ser campeón,", comentó con mucha madurez el jugador de 23 años de edad.

Luego de sumar los últimos 15 puntos disputados, el Atlético está en puestos de liguilla y el próximo viernes jugarán en casa el último partido de la primera vuelta en esta nueva modalidad de torneo largo.

"Se termina la primera parte del torneo, pero no hay descanso, el lunes empezamos pretemporada, es un receso corto que pienso que nos va a fortalecer, la segunda vuelta la tenemos que empezar de la mejor manera para llegar a la liguilla enrachados, con la mejor actitud para ser campeones", sentenció.

Ganar el clásico de la frontera sobre los Gavilanes de Matamoros, sería la forma perfecta de coronar la racha positiva que arrastran desde hace 5 jornadas.

"Nos comprometimos el equipo que tenemos que cerrar bien el torneo y que mejor que cerrarlo con el clásico contra Matamoros, es un partido diferente, sobre todo los que somos de Reynosa les hemos dicho a los nuevos compañeros de lo que se trata este clásico de la frontera, tiene poco la rivalidad entre Reynosa y Matamoros porque ellos tienen poco tiempo en esta liga, pero es una sazón extra, las temporadas pasadas hemos visto como la afición de aquí y de allá se mete mucho, eso lo hace muy interesante", dijo.

"Sería mi primer clásico en la cancha y primero Dios si todo sale bien pues pienso ganarlo", agregó Garza.

El portero reynosense espera que los aficionados den su brazo a torcer y vayan al estadio para apoyarlos como ha ocurrido en torneos anteriores.

"La afición ha tenido sus dudas al principio pues empezamos con malos resultados, pero ahora que se levantó el equipo, pues que mejor que tener todo su apoyo al final del torneo y con un clásico así, pues ojalá que vayan porque es muy importante para nosotros su presencia en el estadio", afirmó el camiseta número 1.