En San Sebastián

La pandemia tuvo en vilo al festival español hasta el último momento, tanto en su organización como en la confirmación de sus estrellas, pero en el certamen vasco no han faltado momentos glamorosos y divertidos, como ver llegar a Johnny Depp al Hotel María Cristina la noche anterior a la presentación de la cinta que produce, "Crock of gold: a few rounds with Shane MacGowan".

EN ESPAÑOL

La estrella intentó hablar con los periodistas hispanos pronunciando frases como "¿dónde está la casa del tío Pepe?", recogida por todas las televisiones y periódicos locales.

El actor protagonizó la conferencia de prensa con más retraso hasta el momento, en la cual reveló estar enganchado a la bebida alcohólica tradicional de la ciudad, el txakoli (vino vasco).

La motivación que lo trajo a San Sebastián es la presentación del documental de un amigo, músico y poeta al que dice admirar "pese a su conducta autodestructiva con las drogas y el alcohol". Se trata de Shane MacGowan, a quien conoció hace 35 años y de quien dijo sentir un amor a primera vista hacia él.

"Desde antes de conocerlo, su música y creaciones me fascinaron. Me parecieron obras poderosas y un artista prolífico. Me enamoré de él desde el día en el que lo conocí. He vivido inmerso en esta película en los últimos años y quiero que el mundo sepa quién es Shane, para mí, uno de los mejores poetas de los últimos tiempos porque las letras de sus canciones son maravillosas", contó el actor sobre el líder del grupo rock The Pogues.

COMPARTE ANÉCDOTA

Depp también compartió la anécdota de cuando él mismo le dirigió un videoclip en los 90.

"Estaba en Nueva York cuando recibí una llamada telefónica de Shane y me dijo: ´Jonnhy, ¿quieres hacer un video?´, ´¿Qué tipo de video?´, le respondí. ´Uno para mí´. ´¡Claro! Será un honor, ¿qué necesitas?´ ´¡Dirigirme!´, ´Ok, ¿cuándo?´, ´Lunes´. Aclaro que la llamada se produjo el viernes anterior", contó provocando risas.

"Así es que le llamé a un amigo que me ayudó a escribir una historia en donde yo hacía de mí mismo y que rodamos en un día, editamos en dos y salió a la luz la misma semana. Fueron tiempos divertidos", recordó Johnny, quien compartió que lo que más quería con este proyecto era mostrar la profundidad de este artista del folk punk irlandés.

"Los viajes que hace en su mente y en su corazón. Me encanta que no le importa lo que digan los demás ni toda la parte de ser una celebridad. Cuando lo conocí hace 35 años todos a mi alrededor decían que Shane no iba a vivir mucho por el estilo de vida que lleva y por suerte todavía está con nosotros. Algo que me dio mucho placer fue mostrar en este documental su espíritu extraordinario", indicó Depp.