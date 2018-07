En Rusia no se confían de Croacia

En el equipo de la selección de Rusia admitieron que a su rival Croacia le gusta tener menos el balón en su poder; sin embargo, eso no quiere decir que sea un oponente más fácil que España, al que eliminaron en octavos de final. "Sí, el equipo croata tiene menos posesión del balón (que España), pero esto no significa que sea más débil", aseguró el mediocampista Alexander Golovin. Es "otro estilo de juego. No será más fácil contra ellos", finalizó.