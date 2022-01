En riesgo siembra de 100 mil hectáreas

Cd. Victoria, Tam.- La Confederación Nacional Campesina previó que para el presente año dejarán de cultivarse entre sesenta y cien mil hectáreas en el estado de Tamaulipas, similar a lo registrado durante 2021, ha consecuencia del recorte federal en el gasto para programas sociales agropecuarios lo que tendrá un impacto en la producción, y en el valor de los granos en el mercado.

"Apoyos del Gobierno cero... congelados, eso nos preocupa que el Gobierno Federal no voltee a apoyar, a darle incentivos a la agricultura comercial", señaló Raúl García Vallejo, dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, organización adherida a la CNC, "gracias al precio internacional que se está viviendo ahorita puede ser un poquito rentable a los productores, pero no porque el Gobierno Federal esté poniendo un precio mínimo, no, es la oferta y la demanda que tenemos a nivel mundial y que eso ha permitido que el sorgo esté arriba de cinco mil 200 pesos – cinco mil 300 –".