En riesgo 200 edificaciones en Victoria; revela inspección de PC

El funcionario indicó que los trabajos de notificación y visita para verificar el cumplimiento de los exhortos se hizo como parte de los trabajos preventivos de la temporada de huracanes, para lo cual fueron acompañados por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano; descartó que hasta el momento se haya sancionado a algún propietario por incumplimiento ya que en su mayoría llevaron a cabo las reparaciones y adecuaciones dentro del plazo señalado.

Noticia Relacionada Van de nuevo por desaforar a Toledo

"Eran menos edificios, eran más espectaculares y letreros, y anuncios... Nosotros hacemos la invitación a los dueños de los predios, de las construcciones, de los espectaculares y de las antenas, que ellos revisen por su parte sus propiedades para evitar un riesgo, o que se pudiera generar un riesgo – a la población –".

No obstante, reconoció que varias casas antiguas no pudieron ser inspeccionadas a detalle debido a que estas se encuentran abandonadas, o no es posible localizar a los dueños, por lo que la inspección ha debido de ser desde la parte exterior de manera visual, "como en esta vivienda que estaba abandonada, no pudimos ingresar por lo mismo que es propiedad privada y la revisamos de manera externa".