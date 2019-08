En Ribereña, sin tregua

"No habrá tregua contra los violentos, por eso estoy aquí... vamos a restablecer el orden y el estado de derecho´." Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.

Miguel Alemán, Tam.

Al fustigar el retiro de un retén militar que servía de contención contra el crimen organizado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió ayer que "no habrá tregua contra los violentos, por eso estoy aquí, y la próxima semana también voy a regresar a Miguel Alemán; vamos a restablecer el orden, la paz y el estado de derecho".

En su visita la tarde del miércoles los municipios de la llamada frontera chica, el mandatario enfatizó:

"Sé de los acontecimientos desafortunados de violencia que se han suscitado en estos dos últimos días, y como les dije al inicio de la Administración, aquí no vamos a seguir esas prácticas de ´´aquí no pasa nada´; aquí sí están pasando cosas y vamos a actuar en consecuencia".

Y agregó:

"Lamento profundamente que se haya quitado el retén que estaba en el área de la ganadera, que precisamente era una solución de contención para evitar que grupos criminales quisieran entrar a esta zona de Miguel Alemán y la región de la frontera chica".

En una breve conferencia afuera de la presidencia de Miguel Alemán, el gobernador estuvo acompañado por el fiscal Irving Barrios Mojica y del secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, el alcalde Servando López Moreno y el director del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), Arturo Rodríguez Rodríguez.

EN CONTACTO

Dio a conocer que habló con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, para coordinar acciones a fin de pacificar esta zona de la frontera tamaulipeca.

"Ya he estado hablando con el secretario de Seguridad Pública, con el doctor Durazo, sobre las acciones que se deben llevar a cabo para pacificar toda esta zona de la frontera de Tamaulipas, pareciera que hay ahí algunos que no recuerdan, cuál es el motivo por el que se construyó un cuartel militar en Mier, fue con ese propósito, y hay algunos que sí tenemos memoria de lo que sucedió en el pasado, no lo vamos a permitir, y aquellos que creen que van a intimidar a las autoridades están equivocados", aseguró.

El gobernador, el alcalde de Miguel Alemán y las autoridades tamaulipecas se trasladaron al cuartel militar de Ciudad Mier donde sostuvieron una reunión con el Teniente Coronel D.E.M., Juan José Mil Chiguil, 2/o Comandante del 25/o Regimiento de Caballería Motorizada.

en los guerra

Finalmente acudieron al poblado Los Guerra, en el punto donde hasta hace algunas semanas se mantenía un retén militar cuya presencia inhibía el ingreso de integrantes de la delincuencia organizada a la zona de Miguel Alemán y municipios de la región ribereña.

No obstante, los elementos del retén de la Sedena fueron retirados de ese punto álgido para concentrarlos en tareas de control migratorio en la frontera tamaulipeca.

