Ciudadanos encuestados aseguran que en Reynosa, hay empleo para todos y que los migrantes que vienen de Centroamérica tienen derecho a obtener una vacante, siempre y cuando no cometan delitos o afecten a terceras personas.

"Pienso que todas las personas tienen derecho de llegar a cruzar por la frontera, si ellos quieren llegar, creo que los empleos hay para todos, no necesariamente para centroamericanos o mexicanos, un empleo es un empleo, y hay de sobra, la gente es la que no quiere trabajar y si ellos llegan a Reynosa y quieren trabajar y buscan empleo pienso que todos lo que necesitan", dijo Patricia de León, comerciante de lavadoras.

"Nada más que hagan las cosas bien, trabajo si hay, pero muchos de ellos no quieren ganar lo que se paga en Reynosa, no se allá cuando se gane, pero es todo el problema no quieren ganar poquito, a ver en que podemos ayudarlos, no me afecta de hecho estoy buscando una persona que me ayude por el mismo sueldo, quizás una persona de allá que necesita empleo por un tiempo, quizás se pueda", comentó Juan José Pérez, empleado.

"Si eres obrero general que haces con ese dinero, ahora el que tenga familia, nosotros somos tres y me llega mucho de agua, hay ofertas de empleo, no te vienen a robar tuporque hay ofertas depara cuatro a cinco mil personas, pueden llegar ellos y trabajan, pero generan más destrucción, porque hay colonias se inundan o no hay agua, sabemos que allá padecen hambre o hay represión y ahora no sabemos que tipo de gente viene, a mi no me beneficia, ni me afecta porque ellos su vida y yo la mía", expresó Juan Andrés Mata Castañón, encargado de reparación de calzado.

"Estoy seguro que van a llegar más, hay cubanos, luego Haitianos, hondureños, guatemaltecos, está difícil", dijo otro ciudadano que prefirió emitir su nombre.

"Necesitamos personas para trabajar, van a ser bien recibidos, todos tenemos derecho a un empleo digno, es como si nosotros fuéramos a su país y todos tenemos derecho", comentó otro ciudadano.