En plena crisis CFE se ensaña

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está robando a la población al cobrarles recibos "de infarto" por el consumo de energía eléctrica, con lo que está obligando a que quienes puedan hacerlo, se vayan a vivir al lado americano donde los cobros son reales y mucho más bajos.

Hay casos en los que a familias que viven en la colonia Las Fuentes, les están cobrando casi 100 mil pesos por el último bimestre, situación que es insoportable, rayando en el más descarado abuso en contra de quienes están sufriendo los embates de una dependencia federal que lejos de ayudar en esta pandemia por el Covid-19, está lacerando su economía con cobros insultantes.

Prácticamente, ahí en la dependencia federal están convertidos en ´ratas colas pelonas´ por la actitud voraz que han venido asumiendo, dicen quejosos.

Hay quienes también comentan que en la CFE ya se han convertido en toda una mafia del poder que lejos de preocupares por mantener la cartera de clientes ofreciéndoles consumos reales, están generando un clima de pavor entre los usuarios al grado de que algunos se ven obligados a vender o empeñar sus pertenencias para poder pagar los abultados recibos, porque no quieren quedarse sin luz.

Otros van más allá y aseguran que presentarán denuncias formales en contra de la CFE por practicar políticas hambreadoras.

Se quieren hacer millonarios con el sudor y el sacrificio de la gente que trabaja así como de empresarios que ya están decididos a cambiar de residencia y establecerse en ciudades de Texas donde la energía eléctrica es mucho más barata que aquí y allá sí se hacen cobros reales.

Estamos viendo mucha maldad en quienes deciden cuánto se cobra a tal o cual familia.

Hay quienes tienen casas grandes, sí, pero donde apenas viven dos personas y por tanto han dejado de encender los aires acondicionados centrales porque ya no se hacen necesarios pero aún así, los abusivos cobros siguen siendo cada vez más y más altos y condenables.

En lugar de ayudar a los mexicanos ofreciendo tarifas modestas y revisando personalmente los medidores, se dan a la tarea de cobrar lo que les viene en gana sin pensar si la gente tiene o no para pagar. La gente está sufriendo los efectos de la pandemia y no tiene dinero para pagar y eso no lo están viendo los jefes de la Comisión Federal de Electricidad.

A una familia de Las Fuentes les dijeron que si les instalaban una subestimación eléctrica, el consumo que tendrían sería 60 por ciento menos y eso fue un vil engaño. Además con los medidores digitales que han instalado en las viviendas, se ha aumentado el consumo.

Ante tal situación se hace urgente la intervención del gobierno de la república para poner freno a la voracidad manifiesta de una CFE que está robando a la ciudadanía con sus exagerados cobros, generando así una situación de desesperación y de sufrimiento, dicen quejosos.