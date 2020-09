El reynosense José Adame está en plan goleador con el Mazatlán FC pues el fin de semana clavó doblete en el empate 2-2 ante su ex equipo, el Atlas de Guadalajara. Adame disputó los 90 minutos y fue clave para que su equipo sumara un punto en calidad de visitante en la jornada 10 del torneo Sub 20 de la Liga Mx. Fue un partido especial para el delantero fronterizo, quien no fue valorado por los rojinegros pero les dio cachetada con guante blanco y por eso celebró los dos tantos.

El futbolista nacido en Reynosa ha participado en 5 partidos del actual torneo, en 2 ha salido como titular y lleva 4 goles, hasta el momento registra 227 minutos así que su promedio es muy bueno.

El Atlas se fue arriba en el marcador pero pronto llegó la respuesta. Al minuto 29 Adame hizo el empate. Primero remató de cabeza y el arquero lo atajó, pero mostró su olfato goleador para definir en una segunda acción.

En el segundo tiempo, al minuto 63, el atacante tamaulipeco volvió a marcar, oportuno en el área chica no perdonó y Mazatlán le daba la vuelta al marcador. Al final los rojinegros lograron igualar para dividir puntos.