En orden, silencio del Ayuntamiento

Cd. Victoria, Tam.

Desde el 15 de abril tanto el alcalde Xicoténcatl González Uresti como el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León, optaron por guardar silencio ante medios de comunicación por la veda electoral, y el síndico Luis Torre Aliyán consideró que se trata de una interpretación demasiado conservadora de la Ley Electoral, sin embargo, no incurre en alguna falta por parte de estos servidores públicos.

"Aunque la ley es muy estricta sí hay áreas de oportunidad para ejercer tanto la libertad de expresión como cierto tipo de información relacionada a ciertos rubros, sin embargo, creo que en el Ayuntamiento se ha privilegiado en ser conservador en ese tema y tratar de que sea lo menos posible la interacción con los medios para no incurrir en alguna prohibición electoral".

Cabe recordar que el alcalde González Uresti acostumbraba ofrecer una rueda de prensa tras cada sesión del Cabildo, no obstante desde el inicio del período de campañas este ha evitado hacer alguna declaración en torno a las problemáticas actuales del Municipio como lo sería el problema con el abasto del agua; el secretario del Ayuntamiento, Liceaga de León, mencionó por su parte que la ley les impedía a los servidores públicos hablar sobre cualquier acción de gobierno en período de veda electoral.

"Aunque no todo está prohibido y aunque sí desde luego debe haber comunicación efectiva hacia la sociedad, lo cierto es que en estricto apego y respeto a la intensión de las autoridades electorales que es la no intervención casi en nada por lo que hace al tema electoral, es que se ha decidido que prevalezca un clima de conservaduría, es decir, pecar de prudentes y esto desde la sindicatura no lo vemos mal, es cuestión de criterios".

Finalmente, el segundo síndico recordó que restan menos de veinte días para la jornada electoral y será hasta entonces cuando la comunicación con el alcalde deberá de normalizarse, así como señaló que existe un Comité de Transparencia al cual se pueden dirigir todos los ciudadanos y medios de comunicación para consultar algún tema de la administración pública municipal.