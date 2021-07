En OEA saben que no permitimos ninguna intromisión: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que México no permitirá intromisiones que afecten la autonomía nacional en las próximas elecciones.

"Estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra autonomía. Eso lo sabe la OEA y en todos lados, México no es colonia, es libre independiente y soberano; no hay nada que temer. Vamos a estar pendientes y la misma ciudadanía ayuda mucho". comentó López Obrador.