En Nuevo Laredo esperan hasta dos horas la llegada del camión

Jorge Luis Soto pierde hasta dos horas de su día esperando el transporte público de la ruta Valles del Paraíso presuntamente por falta de operadores, ocasionándole problemas a él y a los usuarios que utilizan esta ruta para trasladarse a sus trabajos o realizar sus actividades cotidianas.

"Salgo de mi casa a las 9:00 de la mañana y el camión viene pasando a las 10:15 y todavía cuando salgo del trabajo a las 8:00 de la noche igual el camión no pasa, el viernes hablé a la terminal y me dijeron que había salido uno a las 8:40 pero ya eran más de las 9:00 y todavía no llegaba a la parada que está en Reforma y Pérez Ibarra, lo que me dijeron fue que solo había dos unidades trabajando para esa colonia", se quejó.

Señaló que no le parece justo que esta ruta sea una de las más conflictivas y las autoridades no hagan algo al respecto a pesar de sus múltiples quejas.

"No quieren dar la cara a los problemas, cuando duro una hora esperando el camión en ese lapso pasan hasta tres camiones de Palmares y dos Santa Cecilia, pero esas rutas no las puedo tomar porque me dejan en la carretera y tendría que caminar como 2 kilómetros y en la noche es peligroso", aseguró Jorge.

Dijo que este problema se volvió recurrente sobre todo esta semana.

"De siete días que tiene la semana de perdido en cinco tuvimos este problema, mi señora entra a las 8:00 a su trabajo, pero por la tardanza de los camiones en pasar el otro día llegó casi a las 9:00 de la mañana", denunció.

Ante esta situación pide a las autoridades cumplan con su compromiso de brindar un servicio eficiente.

"La excusa de ellos es que no tienen gente, ese no es mi problema, su compromiso fue que iban a dar un buen servicio ¿cómo le van hacer? vas a traer gente de Marte, así te tengas que subir tú al camión o yo no sé, pero tú tienes que cumplir", puntualizó.