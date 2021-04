En nueva misión

´´El agente topo" está en una misión rumbo a los Oscar; Sergio Chamy, protagonista de la película chilena que competirá el domingo por el Premio de la Academia al mejor documental, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece montado en un avión con cubrebocas y careta, con rumbo a Hollywood. Es la primera vez que sale de Chile, dijo.

"Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía", escribió. "Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Angeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos".