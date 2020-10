En noviembre saca álbum

Iron Maiden anunció el lanzamiento de Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City, su nuevo álbum doble en vivo grabado en Ciudad de México, informó NME.

Programado para salir a la venta el 20 de noviembre, su disco contiene tres de los conciertos que la banda presentó en septiembre, del 2019.

"Hace justicia a la pasión y alegría de nuestros fans mexicanos, que siempre nos dan una bienvenida fantástica cuando tocamos allí", dijo Iron Maiden, fundador y bajista del grupo.

El álbum contiene más de 100 minutos de música en vivo y estará disponible en los siguientes formatos: Digipack 2CD, libro de lujo en estuche rígido 2CD, vinilo triple negro pesado, vinilo de triple color con bandera mexicana de edición limitada y digital.