En ningún momento me bajé del barco: Damm

Jürgen Damm ya le contestó a su presidente Miguel Ángel Garza.

El mediocampista respondió un tuit a San Cadilla El Norte diciendo que él no se había bajado del barco, sino que ya no quiso renovar contrato.

"Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el (barco tigre)", escribió Damm en sus redes sociales.

"El caso de Jürgen es un caso cerrado. Él ya manifestó la postura y nosotros y tenemos que seguir adelante, sabemos que ojalá y no necesitemos contar con él para los dos torneos, tenemos un equipo competitivo y basto para poder enfrentar los dos torneos. Si él ya se bajó del barco, pues que Dios lo Bendiga", dijo por la mañana Garza.

¿Dónde parará la novela?

LE DA GARZA SU ´BENDICIÓN´

"Si ya se bajó del barco que Dios lo bendiga", así se expresó Miguel Garza sobre Jürgen Damm.

La mañana de este martes a las afueras del Estadio Universitario, el presidente de los Tigres fue tajante sobre el status del jugador felino.

La semana pasada Damm comentó que dejaría a los Tigres al final del torneo y emigraría a la MLS.

En esa misma semana, el técnico Ricardo Ferretti dijo que no le preocupaba la postura de Damm, pues se enfoca a los jugadores que quieren seguir en la institución, conferencia a la que también acudió Damm.

"El caso de Jürgen es un caso cerrado. Él ya manifestó la postura y nosotros y tenemos que seguir adelante, sabemos que ojalá y no necesitemos contar con él para los dos torneos, tenemos un equipo competitivo y basto para poder enfrentar los dos torneos. Si él ya se bajó del barco, pues que Dios lo Bendiga.

"Lo que creo es que al momento en que él expresa una opinión que va en contra de los objetivos de la institución creo que se bajó del barco", dijo Garza.

El pasado sábado, Damm jugó con la Sub 20 de los Tigres al no ser convocado por el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.