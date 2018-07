En negociaciones para ´The Call of the Wild´

Los Ángeles, California.

El actor Harrison Ford se encuentra en negociaciones para protagonizar una nueva película sobre The Call of the Wild, la famosa novela escrita por Jack London, informó ayer el medio especializado Variety.

Si las conversaciones desembocaran en un acuerdo, el actor estadunidense se pondría al frente de esta película que contará como director con Chris Sanders, que fue nominado en tres ocasiones al Óscar y Michael Green, el guionista de Logan.