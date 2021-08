En Nayarit, López Obrador declina hacer declaraciones

En breves declaraciones a la prensa al salir de una puerta alterna a la principal en el hotel donde se hospedó, el titular del Ejecutivo federal señaló que iba a la sierra nayarita a supervisar carreteras.

"¿Algún balance de la consulta, presidente?", se le preguntó. "No, yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra", contestó.

El presidente López Obrador se dirige a la zona militar del estado para abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para supervisar el avance de la construcción de las carreteras federales de La Yesca, y Las Varas-Compostela.

Se prevé que el presidente López Obrador no asista a votar en la consulta porque sólo puede hacerlo en la casilla que corresponda a su domicilio en la Ciudad de México.

El sábado el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes.

"Yo mañana —dijo el sábado— voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.

"Ahí está su papeleta"

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la papeleta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en la consulta popular, está en la mesa de la sección que le corresponde y se espera que participe.

"Ahí está su boleta esperando su participación en esta consulta que él solicitó", dijo.

En conferencia, el consejero presidente recordó que en este proceso de consulta popular no fueron instaladas mesas especiales, en gran medida, por la falta de presupuesto. Por ello es que la sociedad debe participar en la sección que le corresponde.

Explicó que la ley de consulta establece que se vota en donde corresponde y no prevé instalación de mesas especiales.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se haga alguna distinción para el Presidente de la República y que pueda votar desde el lugar en el que se encuentre, Córdova dijo estar seguro que el mandatario federal no estaría de acuerdo con ello.

"El presidente que es un demócrata convencido, seguro estoy que no quisiera que se hiciera una excepción para su votación, mucho menos si implica violar las normas, ojalá pueda llegar a tiempo a la Ciudad de México a emitir su voto al término de sus importantes responsabilidades, ahí está su boleta", mencionó.