En Muro de Honor con letras de oro al 68

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la inscripción "Al Movimiento Estudiantil de 1968" con letras de oro en el Muro de Honor del pleno, en memoria de los caídos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hace 50 años.

Con 453 votos a favor, la inscripción se llevará a cabo durante la sesión solemne que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro el martes 2 de octubre, a petición de los coordinadores parlamentarios en la Cámara baja.

Durante los posicionamientos a favor del decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los legisladores también exigieron considerar a los ex presidentes Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz como criminales y culpables de la muerte de cientos de estudiantes.

"Me parece que no es un acto de justicia, siguen impunes esos crímenes de Estado. Está vivo Luis Echeverría todavía, gozando de libertad y de impunidad, y me parece que dejar pasar esta observación sería incorrecto", exclamó Gerardo Fernández Noroña (PT).

Por su parte, el diputado de Morena Hirepan Maya Martínez, abogó por que se incluya en los libros de texto la verdad sobre el movimiento y la masacre de estudiantes perpetrada la noche del 2 de octubre.