En Morena dicen no a ´chapulines´

Cd. Victoria, Tam.- Militantes de Morena se pronunciaron en contra de que desde la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional se beneficie a personajes externos para las candidaturas a puestos de elección popular que habrán de dirimirse el próximo año.

"Sabemos que se avecinan tiempos electorales con la renovación del Congreso de la Unión, el Congreso de Tamaulipas, y las alcaldías", dijo el profesor Juan Vital Román Martínez.

"Aquí queremos hacer un llamado al Comité Ejecutivo Nacional y a los congresistas y decirles que el tesoro más grande que tiene Morena es su gente y son sus militantes, que no tienen que andar buscando fuera, aquí están los mejores perfiles para aterrizar la Cuarta Transformación aquí en Tamaulipas", señaló.

Lo anterior viene a colación luego de que el dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, visitó hace casi dos semanas la zona sur de Tamaulipas en donde sostuvo reuniones con aspirantes "externos" a puestos de elección para el proceso electoral 2020-2021 en el que habrán de elegirse nueve diputados federales, y habrán de renovarse el Congreso local y los 43 municipios en la entidad.

"No vamos a querer imposiciones y vamos a ser vigilantes de los procesos, si bien es cierto que Morena es incluyente y recibimos a todos con los brazos abiertos, pero no queremos a los arribistas, o a los oportunistas, trepadores... porque esos nada más vienen a saciar sus intereses de grupo y traen prácticas de nepotismo, de influyentismo", enfatizó el profesor Román Martínez sin referirse en específico hacia algún aspirante en particular.

Durante la rueda de prensa el exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Ietam se pronunció por el diputado local Roque Hernández como precandidato a la Presidencia Municipal de esta capital, aunque recordó que circulan nombres de varios aspirantes que podrían enarbolar dicha candidatura.

"El pueblo nos lo ha dicho que no quiere ´chapulines´, que quiere gente nueva, gente que no esté manchada y el pueblo sabio ya decidió que los mejores perfiles están aquí", afirmó.