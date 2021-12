En Morena decide el pueblo: Mario Delgado

Por su parte, el líder de Movimiento Regeneración Nacional destacó que será con una encuesta el método a utilizar por el partido para definir al candidato presidencial, porque es el que refleja la voluntad de la ciudadanía.

"Entonces, quien sea, quien decida el pueblo, porque lo va a decidir el pueblo. En Morena la gente decide. Lo vamos a decidir a través de las encuestas, lo va a decidir la gente, continuidad a este proyecto ", expuso el dirigente de Morena en la Cámara de Diputados luego de una reunión de los legisladores con la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Aseguró que no hay división en Morena por la carrera presidencial y que importante es que el País siga por la ruta trazada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"La clave de esta transformación es tomar definiciones. En política hay que tomar definiciones, y nada de tratar de tener posiciones para quedar bien con todo el mundo.

"Hay que ser firmes en la decisión de que somos de izquierda, que nos interesa el bien común y que tenemos que impulsar este proyecto transformador", dijo sobre el proyecto de izquierda que propone Morena.

Mario Delgado negó que la Oposición tenga alguna oportunidad en la lucha electoral. Dijo que su participación tiene que ser por la vía democrática y agregó que ya ha sido derrotada la Oposición.

"A todos aquellos que no coinciden con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que participan ahora en abril en la revocación de mandato; que se organicen, ya están reeditando este frente del PRI, PAN, PRD. Que por cierto derrotamos el año pasado" , expuso en entrevista.

El dirigente de Morena también negó que hubieran cientos de acarreados en el evento organizado ayer en el Zócalo para el festejo de los tres años de Gobierno del Presidente.

"No, no, no. A ver, ayer la gente vino por su propio pie, la gente vino de todo el País; tenían muchas ganas de estar con el Presidente, de celebrar juntos este tercer aniversario. Fue el pueblo quien estuvo ayer abarrotando el Zócalo capitalino ", aseguró a pesar de los cientos de camiones por los que fueron transportados los simpatizantes de Morena, desde diversos puntos del país.

Argumentó que el objetivo del llamado "AMLOFest" es informar a la gente que tiene el derecho de acudir al ejercicio de revocación de mandato, programado para el mes de abril de 2022.

Dijo que la gente tiene que informarse y participar, porque será una forma de blindar a nuestro País de que nunca más tenga presidentes corruptos, ladrones o asesinos.

"Nunca más presidentes que vayan en contra del interés general. Todos los presidentes tendrán que buscar siempre el respaldo popular. Por eso, el Presidente quiere dejar este precedente tan importante, porque va a cambiar para siempre a México", dijo sobre el ejercicio de consulta, mismo que Morena ha promovido como ratificación y no como revocación del cargo.

Sobre el mensaje de la ex Presidenta de Brasil, mencionó que era importante que tenía un encuentro con los legisladores de la mayoría, para platicar su experiencia al frente del Gobierno de esa nación y la importancia del Poder Legislativo como apoyo del Ejecutivo.

"Para mí era muy importante traerla aquí a la Cámara de Diputados, que pudiera platicar con Diputados, para que estén muy conscientes siempre de la importancia de la mayoría; de tener esta mayoría en un proceso de Transformación como el que está viviendo nuestro País , porque las transformaciones en los pueblos no son en línea recta, siempre tiene a la derecha ahí amenazante como ocurrió en Brasil que dieron, prácticamente, un Golpe de Estado a través del parlamento, que no tenía mayoría ", descrito.