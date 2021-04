En mi p... vida le he tocado un pelo a esa niña.- Guzmán

"En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirtelo de otra manera. No he podido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida.

"No soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, y menos lascivamente, con esa intención. No la conozco, no me entiendo así, no me veo así. No soy", dijo el cantante en una entrevista.