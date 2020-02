En México sus 'Nuevas fotografías´

Ciudad de México.

El fotógrafo estadounidense Zach Hyman (Bay Area, California, 1987) se encuentra presentando en el Hotel Umbral su más reciente colección fotográfica titulada "New Photographs" (Nuevas Fotografías). Por tal motivo, Hyman habló acerca de su nuevo proyecto, sus preocupaciones estéticas, y sus percepciones actuales de esta disciplina visual.

"New Photographs es un proyecto realizado entre 2017 y 2019. Inició como una continuación de las figuras distorsionadas que estaba creando en el estudio, surgidas del deseo de deconstruir la idea de la imagen y la fotografía. Los bodegones florales de la pintura clásica eran de mi interés, y comencé a distorsionar y a jugar con la idea de presentar una realidad distinta de esas expresiones visuales tan conocidas. Ese punto de arranque en 2016 me llevó a combinar formas humanas y bodegones florales, que se convirtieron en la selección para la muestra New Photographs".

SU ATRACCIÓN

Fuertemente atraído por el tema de la existencia humana, Hyman intentó darle un nuevo significado a la realidad circundante a través de la fotografía: "La existencia humana me resulta sumamente desconcertante, hasta llegar a la confusión y la frustración, por lo que haber creado este trabajo me permitió, a la vez, relajarme respecto a esa noción y al mismo tiempo explorarla aún más. No creo que hayamos perdido la habilidad de asombrarnos frente a las cosas simples del día a día. Sin embargo, pienso que en general debe prestarse mayor atención al momento, al presente. Podríamos también levantar más frecuentemente la mirada de nuestro celular".

SIN MANIPULACIÓN DIGITAL

La fotografía va más allá de capturar un momento preciso en el tiempo a través del lente. El proceso de "New Photographs" no fue sencillo para Hyman, y explica cómo es que lo realizó:

"Las imágenes fueron creadas en la cámara, sin ningún tipo de manipulación digital: son fotografías de reflejos en materiales y superficies diversas. Algunas de estas imágenes emplean otras técnicas fotográficas como exposiciones mútliples o prolongadas, para crear mayor o menor contraste o efectos superpuestos, como diferentes capas de color. Por el contrario, muchas veces me hallo trabajando en la oscuridad a fin de dejar entrar la menor luz posible a la cámara y permitir que la brillantez se construya al tiempo que voy agregando capas de luz al sensor expuesto".

Hyman es un fotógrafo que no cierra las puertas a ningún método fotográfico en su proceso creativo: tanto digital como análogo, no teme realizar su quehacer artístico bajo ningun medio:

"Yo fotografío muchas imágenes digitales. Las fotografías de New Photographs también son digitales y procesadas para imprimirlas en computadora, tal como uno haría en el cuarto oscuro tratándose de ajustes, contraste y detalles para imprimir. Hay mucho revuelo en torno a los rollos fotográficos análogos; que también utilizo a veces, aunque por muchas razones (principalmente ambientales) la fotografía digital va bien conmigo. Cuando menciono [en la semblanza de "New Photographs"] que estas fotografías no están manipuladas digitalmente, me refiero a que mi propio trabajo no fue distorsionado de ningún modo.

HAY LÍMITES

La tecnología se ha colado de manera directa en multiples aspectos de la vida cotidiana, y el arte no es la excepción. La fotografía es una disciplina visual en la cual la tecnología ha incidido en la solución de problemas para los creadores. Sin embargo, siendo un fotógrafo que busca la innovación en su arte, Zach Hyman mantiene una postura imparcial frente a este fenómeno:

"Pienso que si eres el tipo de fotógrafo que desea explorar los límites de la fotografía, terminarás por utilizar todo lo que el medio pueda ofrecerte. La combinación de técnicas antiguas y novedosas ofrece posibilidades infinitas para la imagen final... Agrega a esto los temas, las técnicas de iluminación, la intención. Esas posibilidades se transforman aún más. La tecnología en la fotografía beneficia tanto a los fotográfos comerciales como a los artistas, pero creo que quienes no tienden a adaptarse dirán lo contrario. Opino que el medio se ha vuelto incluso más accessible que cuando comencé y usaba rollos y cámaras análogas.

"Creo que las herramientas han evolucionado hasta el punto en que cualquier persona puede tomar una fotografía maravillosa en sus vacaciones, mientras que antes requerías un mínimo de conocimiento para lograr una buena toma. No sé si esto sea bueno o malo, simplemente es más accessible".

La exposición "New Photographs" se presenta hasta el sábado 15 de febrero en el Hotel Umbral, ubicado en la calle Venustiano Carranza, número 69, dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México.