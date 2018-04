Con sus bromas, que dispara como balas por doquier, Deadpool no deja títere con cabeza. Pero hay una persona de la que Ryan Reynolds, intérprete del antihéroe en el cine, no le interesa burlarse: Donald Trump.

"No necesito hacer chistes de Donald Trump. Donald Trump hace los mejores chistes sobre Donald Trump", dijo Reynolds ayer por la tarde. Y provocó una enorme carcajada entre los periodistas.

HUMOR, ENCANTO Y PACIENCIA

El encuentro pactado con medios mexicanos, para promocionar Deadpool 2, el histrión canadiense lo libró con humor, encanto y paciencia.

No se desesperó porque el audífono que le debía traducir las preguntas no funcionara. Se rió en grande cuando una reportera le dijo que era "jodidamente guapo". Y no hizo ninguna cara cuando le preguntas políticas, como el control de armas, o sobre su mujer y madre de sus hijos, la también actriz Blake Lively.

"Poder comprar un arma en la tienda de la esquina es algo que no entiendo. Es como si fueras a Walmart y pudieras comprar un platillo volador", dijo sobre un tema candente en EU.

"Blake debería interpretar a una superheroína. Bueno, ella es una supereheroína", señaló sobre su esposa.

CONTESTA TODO

Por cerca de 40 minutos, el actor de 41 años contestó todo. Lo quisieron poner tras las cuerdas cuando le pidieron su opinión sobre el director James Cameron, quien recientemente pidió una tregua ante tanta producción de películas de superhéroes. Pero él burló la trampa con diplomacia.

"James Cameron es uno de los mejores directores de varias generaciones y tiene el derecho de decir lo que quiera", consideró.

Confesó que en casa tiene un traje del "Mercenario Bocazas", que se robó del set de la primera película. Y recordó lo ridículo que se sintió la primera vez que se vio en el espejo vestido como el personaje.

"Pensé que debería renunciar. Sentía que estaba usando un gigantesco condón rojo".