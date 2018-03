En México hay candidatos buenos y otros no tanto: Trump

Washington DC, Estados Unidos- Algunos de los candidatos que compiten en la elección presidencial en México son muy buenos, pero hay algunos otros que no lo son tanto, pero de cualquier manera Estados Unidos lidiará con esto, aseguró este martes el Presidente Donald Trump.



"Ellos tienen una elección que se aproxima. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. En cualquiera de los casos lidiaremos con ello", dijo hoy Trump al recorrer los prototipos para un muro fronterizo, en San Diego.



Trump no hizo referencias a nombres específicos.



En un breve mensaje a medios en el lado estadounidense de la Mesa de Otay, donde su Gobierno hace pruebas de los prototipos del muro, Trump aseguró que será en el próximo mes cuando se vea si se pueden arreglar las cosas con la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.



"Tengo una gran relación con el Presidente de México. Un tipo maravilloso: Enrique. Un tipo increíble. Estamos tratando de arreglar las cosas. Vamos a ver si ocurre. No sé si vaya a ocurrir, no se si vaya a ocurrir", dijo en su mensaje resaltando la cooperación bilateral.



"Él es un muy buen negociador. Ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Así que veremos que ocurre. Pero obviamente uno tiene varios desacuerdos antes de llegar ahí (a un arreglo). Y veremos en el curso del mes sí esto ocurre en esta Administración (de Peña Nieto)", señaló.



Con un concurso aún pendiente para decidir cuál de los ocho prototipos será el elegido, Trump, sin embargo, aseguró que era relevante tener capacidad para ver a través del muro y dijo que personalmente le gustaría que arriba de esto hubiera construcción de concreto.



Sin que el Congreso haya avalado ningún tipo de fondo en recursos para el muro, el Presidente estadounidense evitó en esta ocasión hacer referencias a la posibilidad de que México pague por su construcción, una promesa de campaña que el Gobierno mexicano ha rechazado.