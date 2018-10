En medio de labores de rescate, réplica de magnitud 5.2 sacude Haití

.— Mientras se realizaban labores de rescate tras unde magnitud 5,9 que la víspera dejó 12 muertos y 188 heridos en, una réplica de 5,2 sacudió por la tarde a este país del Caribe.

"Fue una réplica. Fue en la misma área", dijo a The Associated Press Paul Caruso, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). "Esta es la primera réplica significativa".

No se reportaron nuevos daños o víctimas de inmediato.

Antes de esta réplica, la agencia de protección civil del país indicó que por lo menos siete personas fallecieron en la ciudad costera de Port-de-Paix y que otras tres murieron en la localidad aledaña de Gros-Morne, ubicada en la provincia de Artibonito. Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a hospitales en el norte del país.

El ministro del Interior, Fednel Monchery, informó a la radiodifusora Magk 9 que 12 personas habían muerto.

"Siento que mi vida no está segura aquí", comentó la monja Maryse Alsaint, directora de la Escuela Nacional San Gabriel, a The Associated Press. Varias aulas resultaron dañadas tras el sismo.

Alsaint dijo que alrededor de 500 estudiantes no podrían asistir a clases el lunes.

El USGS informó que el sismo se registró a las 20:11 horas del sábado (0011 GMT). Su epicentro se localizó a 19 kilómetros (12 millas) al noroeste de Port-de-Paix, que está a 219 kilómetros (136 millas) de distancia de la capital Puerto Príncipe. Tuvo una profundidad de 11,7 kilómetros (7,3 millas).

El sismo se sintió ligeramente en la capital de Haití, así como en la vecina República Dominicana y en el este de Cuba, donde no se reportaron daños.

En Haití, las autoridades han tenido problemas para reforzar las estructuras debido a que el país se ubica sobre dos fallas sísmicas a lo largo de la isla de La Española, la cual comparten los haitianos y los dominicanos. La profunda pobreza y la inestabilidad del gobierno también han provocado que haya viviendas más frágiles y estructuras particularmente vulnerables a los sismos.

Los rescatistas en Haití dijeron que no buscaban más víctimas, pero se podría vislumbrar un alto grado de destrucción provocado por el sismo.

En Gros-Morne, una cama estaba cubierta de escombros, mientras que en el exterior las paredes de algunas casas estaban fracturadas. Otras estaban inclinadas en una posición precaria.

Pierre Jacques Baudre, agricultor y padre de siete hijos, dijo que tenía miedo de regresar a su hogar luego de que una pared hecha de rocas y cemento colapsó.

"La casa puede caerse en cualquier momento", comentó.

En tanto, decenas de personas hurgaban entre los escombros para llevarse cosas y reciclarlas o venderlas.

La agencia de protección civil emitió un comunicado en el que dijo que había viviendas destrozadas en Port-de-Paix, Gros-Morne, Chansolme e Isla Tortuga.