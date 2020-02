En medio año eliminarán a carretoneros

Esperan que en seis meses se dé fin a la problemática de los carretoneros y piden a los ciudadanos denunciar ante la presencia en las colonias, ya que está por terminar la segunda etapa del programa.

Alrededor de 210 personas están trabajando bajo los lineamientos que puso la autoridad y que emigraron al nuevo sistema.

Eliacib Leija Garza, regidor, comentó que ya se tenía contemplado que a principios del año se reforzaría el programa para ampliarlo, para que en determinado tiempo quede implementado completamente.

"Es algo muy positivo, muy visible, los ciudadanos van a poder identificar un carretonero que esté haciendo las cosas bien, tiene que tener la identificación y si no reportarlo, si están tirando en un baldío, en coordinación con la ciudadanía tendremos este proceso", dijo.

Los ciudadanos pueden reportar a Tránsito local, cuando vean carretoneros o a través de redes sociales, medio ambiente y servicios primarios.

"Es un seguimiento el que vamos a seguir dando a este sistema, no falta quien se atreva a seguir queriendo usar este tipo de motriz animal que es obsoleto y que no vamos a permitir, los tránsitos sacan de circulación, la semana pasada fueron dos detenidos y la semana pasada tres más, ya no tienen razón para estar funcionando", recalcó.

La fecha límite para la segunda etapa es a principios de este año y consiste en circular bien identificados, con lonas y todos los elementos para seguir funcionando como uso de unidades motrices en lugar de caballos.

"En seis meses en un sentido de que ya no va haber tracción animal, poco a poco seguimos reforzando lo que es las camionetas", recalcó.