En materia de transparencia, gobierno elude a ciudadanos

Ciudad de México.

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), criticó que, en materia de transparencia, el actual gobierno "distrae, elude, vacila, burla o confunde a la ciudadanía".

Durante la inauguración del noveno seminario "Federalismo y combate a la corrupción" en el estado de Jalisco, Acuña Llamas dijo: "(El gobierno) distrae, elude, vacila, burla o confunde a la ciudadanía, cada minuto, cada día, muchísimos diálogos son interrumpidos porque hay cerrazón, evasión, elusión o exclusión por parte de un gobierno que tiene una enorme red de ventanillas cerradas o de ventanillas ausentes del agente obligado para responder".

El comisionado presidente del INAI, quien está a punto de concluir su periodo en este cargo, defendió también la autonomía de su dependencia al señalar que es una institución pilar del Estado mexicano, no del gobierno.

"El INAI es una institución pilar del Estado mexicano, no del gobierno, no es un aliado gubernativo, no es ni puede ser un auxiliar para que las cuestiones del gobierno se hagan desde una lógica que no sea la democrática", aseveró.

Y agregó que el instituto de transparencia debe seguir trabajando junto con la sociedad civil organizada, pues fue ésta la que, con un trabajo de parlamento abierto, le dio al INAI una fisonomía "rebelde por naturaleza" para que fuera incómoda al ejercicio público del poder.