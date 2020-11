En marcha, segunda fase de regreso a las escuelas

La Joya, Tx.

El día de ayer comenzó la segunda fase del regreso a clases presenciales para estudiantes de secundaria de acuerdo al plan para el retorno a las escuelas establecido por el Distrito Escolar de La Joya.

La Fase dos del plan permite a todas las familias de estudiantes de escuelas primarias y secundarias que buscan instrucción en el campus y a ciertos estudiantes de preparatoria. Aunque esta fase sigue siendo opciones para todos los estudiantes.

A partir del 16 de noviembre, podrán regresar los estudiantes de Inglés I, los martes y jueves. La semana del 30 de noviembre, los de Inglés II lo harán martes y jueves, pero en diferente horario.

Los funcionara escolares del distrito dijeron que de Inglés I solamente 665 estudiantes regresan en esta fase.

"No anticipamos, por supuesto, que todos estos niños regresen, pero esta esta la cantidad que hemos llamado ", dijo la Dra. Gisela Sáenz, superintendente de escuelas públicas. "Estos estudiantes se distribuirían entre las tres escuelas preparatorias integrales, West Academy, College and Career Center y Academy of Health Science Professionals"

Al igual que con la Fase Uno, los estudiantes y los padres notarán un énfasis en las medidas de salud y seguridad en las escuelas.