En marcha campaña ´Reynosa sin plástico´

"Desde niños debemos enseñarnos a no depender del plástico, a buscar alternativas". Maki Ortiz, Alcaldesa de Reynosa.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se puso en marcha un programa para reducir el uso de botellas de plástico en los planteles de educación básica, el proyecto "Reynosa sin plástico" pretende que los estudiantes y personal administrativo deposite en contenedores reciclados cualquier tipo de objeto a base de este material.

En la primera fase son 10 instituciones, en su mayoría primarias y secundarias que de acuerdo con la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez se encargarán de replicar el modelo en otros centros.

Uno de los objetivos es reducir el impacto del calentamiento global, así como enseñar a los infantes a separar adecuadamente la basura.

"Es muy importante que comprendan que mantener limpia la escuela es la primera parte para ordenar su casa, después la calle, sus áreas verdes y con esto que parecieran pequeñas acciones se genera un cambio, desde niños debemos enseñarnos a no depender del plástico, a buscar alternativas, a depositar la basura en su lugar".

El material que se reúna será tratado en un lugar especial, con la proyección de darle otra vida util, las escuelas participantes recibieron bolsas elaboradas a base de material reciclado, que cumplen con las leyes ecológicas recién aprobadas en el estado, al tener por lo menos el 30 por ciento de elementos biodegradables.

El arranque se dio en la Plaza Niños Héroes, donde además se colocaron carteles alusivos a la calidad del aire, los efectos de quemar clandestinamente la basura y de arrojar objetos a canales o drenes.

Los asistentes pudieron adoptar plantas, árboles o palmas que produce el vivero municipal.

Los carretoneros...

Ortiz Domínguez recordó que el municipio se encuentra en una etapa de transición con los carretonero, quienes antes del 30 de septiembre deberán eliminar el caballo y en su lugar utilizar una unidad motorizada.

Pese a la inconformidad de estas figuras, sentenció que no habrá marcha atrás, por lo que hizo un llamado a la población para no utilizar este servicio hasta que no acepten migrar al nuevo modelo, que también incluye capacitaciones sobre el manejo de residuos sanitarios, horarios y padrones.