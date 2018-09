Antes de entrar a rehabilitación por alcoholismo la semana pasada, Ben Affleck pasó días bebiendo solo, dijo una fuente al portal People.

"Se encontraba en malas condiciones. Casi no había comido y no se había bañado. No hizo falta convencerlo mucho. Quería ir, y cooperó", afirmó la persona consultada.

Esta fuente también asegura que Affleck cooperó cuando Jennifer Garner, su exesposa, le habló de entrar en una clínica especializada en adicciones en Malibú. "Sabía que necesitaba ayuda y fue muy elocuente al respecto".