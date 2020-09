En lugar de ofenderse deben de disculparse

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a los 650 firmantes del desplegado difundido ayer, los llamó "corporativo conservador" y afirmó que ahora ellos se sienten ofendidos cuando deberían "ofrecer disculpas" por quedarse callados cuando el país fue "saqueado".

"Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país, y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno", recordó.

Desde su púlpito de Palacio Nacional, el mandatario reiteró, además, que él no odia y refrendó su respeto por la libertad de expresión.

Sostuvo que el grupo de intelectuales se dedicó a "aplaudir y quemar incienso a los gobiernos neoliberales, pero ahora es otro tiempo".

Ayer un grupo de 650 personalidades de las letras, la ciencia, la política, la sociedad civil y la comunicación denunciaron que la libertad de expresión "está bajo asedio" ante el discurso de permanente estigmatización y difamación del presidente López Obrador.

En el desplegado titulado "En defensa de la libertad de expresión", los firmantes señalaron que el discurso de López Obrador "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

Además, lo acusaron de proferir juicios y propalar falsedades "que siembran odio y división en la sociedad mexicana".

Ante ello, le exigieron al mandatario poner fin a esa actitud. "Esto tiene que parar", puntualizaron.

En la conferencia mañanera, el tabasqueño comentó que entiende perfectamente la inconformidad de ese tipo de personas y puso como ejemplo el caso de Héctor Aguilar Camín, a quien el gobierno le compraba 7 mil ejemplares de la revista Nexos.

Como él, prosiguió, muchos otros intelectuales "vivieron al amparo del poder público durante cinco sexenios consecutivos", de ahí su manera de reaccionan ahora.

"Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas sus libertades, no somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Carmen Aristegui, pero, además, mantenían una política de control absoluto a los medios de información. Con honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada. No vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas", puntualizó.