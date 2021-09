En las "mentiras de la semana" censuran nombres de Pío, Martinazo, Felipa y Bartlett, acusa Loret

La funcionaria exhibió un texto del periodista Leonardo Kourchenko y aseguró que Carlos Loret de Mola "fue más allá" en su programa de radio del pasado 23 de agosto, al referir que no ha visto ni una sola prueba que incrimine al excandidato presidencial.

"Más que un caso de justicia selectiva, vemos un periodismo parcial y amarillista que busca golpear al gobierno y defender, sin más, a Ricardo Anaya, quien por cierto ya se fue de México", declaró Elizabeth Gracía Vilchis.

Loret de Mola contestó: "La señorita de las mentiras acaba de citar un comentario mío en W Radio, pero censuró los nombres Pío, Martinazo, Felipa y Bartlett. ¿Por qué será?".

Luego, en otro mensaje, con emoji de risa, resaltó que García Vilchis censuró los nombres Pío, Martinazo, Felipa y Bartlett.

Para rematar, el conductor de noticias señaló que el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas debería encabezar "las mentiras de la semana" el próximo miércoles.

En su programa de radio señaló que Ramírez Cuevas, declaró ayer que eran "rumores" la salida de Julio Scherer como consejero jurídico de López Obrador.

"Tons ¿lo va a poner la señorita de las mentiras y va a decir que ´qué barbaridad, cómo es posible que mienta este señor´? Me imagino, porque son súper honestos, ¿no?", expresó Loret, y agregó que "mienten como respiran".

En su programa radiofónico, el periodista también dijo irónicamente: "No creo que el gobierno esté tratando de tapar que el gobierno tiene dos hermanos corruptos".

"Esa dama, cuando cita el comentario y corta, censura las menciones que yo hago de Pío, de Martinazo, de Bartlett, o sea, no quiso decir en la mañanera los escándalos de corrupción impunes del actual gobierno ¡Es una chulada!", declaró Loret al exhibir el audio de su comentario del 23 de agosto.

"Y la señorita de las mentiras, pues no citó lo de Pío. No, no se puede decir el nombre de Pío delante del Presidente", añadió al también mencionar el nombre de Martín Jesús López Obrador.