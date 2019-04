EN LA VUELTA, A GANAR O GANAR

Alejandro Pérez resaltó la capacidad de reacción que mostraron sus jugadores para conseguir un valioso empate (2-2) que hasta el momento los tiene en las semifinales de la Liga Premier.

El estratega del Atlético Reynosa ve más allá del resultado y sabe que anímicamente están por encima de su rival lo cual tratarán de reflejar en casa, en el partido de vuelta de los cuartos de final contra la UACH.

"En el arranque del segundo tiempo tenemos dos desatenciones y en estas instancias no te puedes equivocar porque seguramente te hacen daño y así pasó, afortunadamente tuvimos la capacidad de reacción y pudimos emparejar el encuentro.

El empate nos favorece, siempre y cuando entremos al campo doblemente concentrados, no permitirnos ninguna distracción y ser contundentes, desde un inicio nosotros como locales tenemos que buscar el arco rival, buscar salir a ganar", comentó el timonel a su llegada a Reynosa.

"El partido estaba controlado, no tuvimos porque llegar a sufrir de esa manera pero es parte del futbol", agregó respecto al haber estado abajo 2-0.

El director técnico aseguró, que el "Talismán" Vázquez no está condenado a ser su relevo de lujo, incluso, dijo que el plantel ha entendido a la perfección que todos juegan un rol protagónico en este equipo.

"No lo tengo considerado nada más para ser suplente, siempre les digo que el que esté mejor es el que va a iniciar los partidos, a veces tienes a todos muy bien y pues tengo que elegir a uno u otro, últimamente a Abraham no le ha tocado jugar de inicio pero el que está en la banca para mi tiene la misma importancia, todos tienen que estar al máximo física pero sobre todo mentalmente para manejar ese tema y el equipo ha entendido que no somos 11, somos 28 y cualquiera puede entrar y resolver un partido", afirmó "Sir Alex".

Hasta el momento el "Atleti" lleva la ventaja en cualquier criterio de desempate, marcó dos goles de visita y la posición en la tabla también les favorece, pero no quieren depender más que de ellos mismos.

"En la charla antes del partido les dije que nosotros no teníamos que salir a especular ni esperar a ver que era lo que presentaba el rival, el domingo no será la excepción, vamos a salir a ganar", recalcó.

El profe Alejandro respetará el once que mandó a la cancha en el duelo de ida, solamente tiene una duda y es en el ataque, en donde podría regresar Kevin Chaurand en lugar de Jesús Lara.

Por último hizo un llamado a la afición ya que son el jugador número 12 que todos los equipos quieren tener en una liguilla.

"Ojalá que tengamos la mejor entrada, que no se les olvide que este equipo es de la ciudad, ellos también hacen su partido y los necesitamos", finalizó.