En la misma sala: El Chapo real y El Chapo de ficción

Alejando Edda no pudo contener la curiosidad de ver a Joaquín Guzmán Loera en vivo. "No llevo puesto ni el cinturón", comenta antes de pasar por el detector de metales que hay a la puerta de la sala que preside el juez Brian Cohan. Es la primera vez que el actor mexicano va a visitar a El Chapo, el personaje que interpreta en la serie Narcos de Netflix. "Vengo a empaparme", señala, "a aprender". El acusado comentó que "esperaba que fuera más alto".

El Chapo miró al actor, le saludó sonriendo y el de Puebla tembló. "Era surreal", comentó, "el corazón empezó a latirme y las manos me sudaban". Todo lo que sabía hasta ahora del narcotraficante es por las cosas que leyó, lo que le contaron los amigos que tiene en Sinaloa, las gentes del lugar y los guardias de seguridad de la producción, "muchos son antiguos militares que participaron en los operativos contra el cartel". Explica que la única referencia que tuvo para modelar su voz era un vídeo que data de cuando se fugó a Guatemala.

Edda, de 34 años de edad, tenía el número 18 para entrar. En la audiencia de este lunes pudo escuchar su voz solo unos segundos en una llamada interceptada, aunque se quedará varios días en Nueva York por si finalmente la defensa decidiera subirlo al estrado para contar su parte de la historia. Mientras espera para entrar, Edda explica que la serie se está concentrando en los eventos más fuertes del cartel de la droga, para así tener más impacto. También cree que estas producciones ayudan a crear un debate.

El actor mexicano, que vive en la costa de Jalisco, viajó expresamente desde México para el juicio. El Chapo real, dice, "es como una espada de dos filos". "La necesidad al principio de su vida le llevó a ser quién es", afirma, recordando el pasado pobre del narcotraficante, "el problema es que hizo cosas muy malas al final. Por eso se le juzga". Pero al mismo tiempo lamenta que haya otros criminales más grandes en libertas y que el negocio de la droga siga "manchando a mi país [México]".

Fuera de la sala saludó a Emma Coronel, la mujer de El Chapo. Como actor, dice, se limita a hacer su trabajo. Pero al mismo tiempo le da coraje que Guzmán sea "la cara de esta lacra". "Es muy triste", concluye, "me pongo en el lugar de la gente que sufre las consecuencias del narcotráfico y es terrible". Su hijo, dice, le pregunta si El Chapo es bueno o malo. "El otro día me decía que dio agua a los pobres", señala, "a quién va a creer más la gente cuando no tienen luz en sus casas".