En la mira, escuelas sin acceso a discapacitados

Por lo menos el 10 por ciento de los planteles de educación básica en Reynosa carece de infraestructura para personas con discapacidad e incluso, los que tienen las adecuaciones como rampas, pasamanos, entre otras, niegan el acceso a los estudiantes.

Aunque el porcentaje de anomalías es bajo, la situación preocupa a la Comisión de Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento, quien mantiene por tiempo indefinido los operativos de vinculación y de exhorto al personal docente.

"Se han acercado algunas personas en los últimos meses para quejarse porque no les dan acceso a sus hijos con discapacidad para la escuela, es algo que estamos revisando y que buscamos erradicar, esta barrera no debería existir, nosotros hemos acudido con directores para hacerles saber que las niñas, niños y cualquier joven con algún problema de movilidad tiene los mismos derechos de otro". Así lo informó el encargado Marco Antonio Gallegos Galván.

Tras un análisis intensivo en las primarias, secundarias y preparatorias de esta ciudad fronteriza se determinó que el 90 por ciento cuenta con adecuaciones para personas discapacitadas.

En su mayoría relacionado a rampas, pasamanos, espacios abiertos, entre otras ubicadas en los ingresos, salidas y salones en las plantas bajas.

Pese a que se ha trabajado en coordinación con autoridades todavía se considera un reto el homologar los servicios.

"Hay algunas que no cuentan con rampas, que no están señaladas en los lugares con discapacidad y obviamente hay algunos salones en primer piso que no cuentan con infraestructura para que el alumno en silla de ruedas o con aparatos especiales pueda ingresar a este u a otros niveles".

En las matriculas académicas no se especifica cuántos de los más de 130 mil estudiantes que cursaron el pasado ciclo tienen alguna discapacidad, por lo que resulta imposible saber cuántos son los afectados ante la falta de infraestructura.