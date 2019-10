En la mira de Coepris cigarros electrónicos. Vigente una alerta sanitaria

A partir del año que entra ahora sí vamos a empezar a aplicar multas en todo tipo de irregularidades que se presenten en todo tipo de negocio . Oscar Villa Garza, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Cd. Victoria, Tam.- Desde 2017 se encuentra vigente una alerta sanitaria contra la venta de cigarrillos electrónicos en la entidad por lo cual entre 2018 y lo que va de 2019 han sido decomisados tanto ´vapeadores´ como líquidos para nebulizar a través de esos aparatos; no obstante que no han sido fincadas multas, a partir del primero de enero del próximo año empezarán a aplicarse ese tipo de sanciones.

"No es una alerta sanitaria reciente sino ya desde el 27 de abril de 2017 esa alerta existe y desde entonces donde nosotros localizamos ese tipo de cigarros electrónicos lo que hacemos es recogerlos y destruirlos", mencionó el comisionado estatal de COEPRIS, Oscar Villa Garza, "supuestamente son una alternativa para dejar de fumar con efectos menos agresivos a las personas, sin embargo, no cuenta con ningún respaldo científico sobre todo ante la autoridad sanitaria de México".

La prohibición para utilizar ese producto se reactivó recientemente luego de varias muertes suscitadas en la Unión Americana por casos de neumonía a causa de líquido albergado en los pulmones, presuntamente, ocasionado por utilizar ese producto. En México hasta el momento no se tiene conocimiento de decesos a causa de esto, sin embargo, de doscientas marcas que distribuyen el cigarrillo electrónico solo una cuenta con permiso ante COFEPRIS para su distribución.

"No hay ningún estudio científico que diga si es malo o es bueno de las autoridades sanitarias de México, en Estados Unidos acaba de salir por eso volvió el tema de los ´vapeadores´ que supuestamente pueden causar cáncer, pero no hay nada en específico, nada científico, por eso simple y llanamente no son aceptados en México porque no tienen ningún sustento de que quiten el hábito del cigarro".

El doctor Villa Garza mencionó que hasta el momento se han realizado decomisos en las ciudades de Tampico y Victoria pero no se han aplicado sanciones económicas, en el caso de las compañías de paquetería dijo que aquella que sea descubierta transportando esos productos, ´vapeadores´ o líquidos, podría afrontar multas de casi un millón de pesos, "a partir del año que entra ahora sí vamos a empezar a aplicar multas en todo tipo de irregularidades que se presenten en todo tipo de negocio".