En la lucha contra cambio climático

La fundación homónima de Leonardo DiCaprio logró recaudar 100 millones de dólares para apoyar en la lucha contra el cambio climático, reportó Daily Mail.

La organización fue fundada por el actor en 1998 para promover conciencia ambiental y organizar eventos de recaudación de fondos, que incluye una gala anual con celebridades.

Más de 200 proyectos sobre el medio ambiente han sido respaldados por la fundación, que busca propuestas innovadoras que protejan la vida silvestre vulnerable de la extinción y que ayuden a restaurar el equilibrio entre ecosistemas.

"Cuando fundé la organización hace 20 años lo hice basándome en la simple idea de que podríamos hacer una diferencia real al financiar directamente algunos de los proyectos ambientales más efectivos", decía un texto en el sitio web oficial de la fundación.

"Ya sea individuos, movimientos de base o grandes organizaciones sin fines de lucro, queríamos centrarnos en obtener fondos críticos para aquellos que podrían tener el mayor impacto".

La celebridad, quien se convirtió en Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 2014, trabaja con este organismo mientras mantiene su carrera como actor; trabaja actualmente en la cinta de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.