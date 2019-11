En La Joya, por segunda vuelta

McAllen, TX.- Los votantes hicieron escuchar su voz en las urnas. De acuerdo al resultado ninguno de los tres candidatos a alcalde de La Joya logró la ansiada mayoría por lo que el actual alcalde y su contrincante más cercano se volverán a ver las caras en una segunda vuelta.

El alcalde José "Fito" Salinas apenas logró el 34 por ciento de la votación con 533 sufragios, mientras que el ex jefe de policía, Isidro Casanova, se quedó cerca pero no le alcanzó el 48 por ciento, o 748 votos, según las cifras finales no oficiales.

La fecha para la segunda vuelta electoral por el Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo una vez que se oficialicen los resultado de la elección.

ALAMO

En este ciudad, Diana Martínez, logró un segundo mandato como alcaldesa con 1 mil 389 votos dejando en el camino a Trinidad "Trino" Medina, quien obtuvo 1 mil 130.

APATIA

Pero más allá de triunfadores y derrotados, la apatía fue el gran triunfador. Con un padrón de 372 mil 221 en el condado de Hidalgo, apenas el 6.9 por ciento o 25 mil 988 salieron a votar.

El 5 de noviembre se escogieron alcaldes, concejales y jueces municipales. Todos estos puestos de elección popular tienen diversos roles, que van desde la parte administrativa en el poder ejecutivo de la ciudad, hasta la conformación de miembros del Concilio. Algunas contiendas van a segunda vuelta, debido a la cercanía de los resultados y que no se obtuvo una mayoría absoluta.