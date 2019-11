En ´la cuerda floja´ están trabajadores de S. Popular

Cd. Victoria, Tam.- Tras la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar necesariamente dejará de existir el Seguro Popular, y aunque esto no dejará sin servicios a un millón 293 mil afiliados en la entidad, sin embargo, sí se encuentra en vilo el destino de 220 trabajadores de contrato por la parte federal, señaló el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Yorvic Ramírez Vázquez.

"La Federación deberá de definir en las próximas semanas cuál es la postura que guarda con respecto a su condición, y nosotros a su vez tendremos también interacción con el personal para transmitirles los caminos a seguir con respecto a esta transición", dijo.

El Seguro Popular ocupa una plantilla de 270 trabajadores en Tamaulipas, 50 de ellos pertenecientes a la estructura de la Secretaría de Salud los cuales deberán de reintegrarse a esta a partir del primero de enero del próximo año.

El resto del personal trabaja por contrato por parte de la Federación y se divide en diferentes perfiles y funciones en las áreas de Afiliación, Financiamiento, y Gestión Médica del Seguro Popular.

Ramírez Vázquez recordó que tras la aprobación en el Congreso de la Unión se contará con 180 días para que sean publicadas las bases de operación del INSABI; en el inter, entre los meses de noviembre y diciembre de este año, deberá de ser refrendado el acuerdo de colaboración entre el Estado y la Federación, con el cual se garantizará la prestación del servicio a los beneficiarios.

"Las disposiciones también establecen que los derechos que tienen los afiliados no se pierden con este nuevo sistema, es decir, si tú actualmente eres afiliado al Seguro Popular no significa que a partir de enero ya no tengas cobertura o ya no tengas acceso a los servicios de salud", afirmó.

Y añadió: "cambia de forma, cambia de nombre, y obviamente habrá modificaciones a lo que respecta a tal vez el paquete de servicios o el convenio de medicamentos".

Aclaró que el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, el cual "busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular, que padecen enfermedades de alto costo" continuará con el INSABI bajo otro nombre.

"Tampoco hay porqué generar una percepción de alarma o de zozobra porque el reglamento establece que habrá de haber la cobertura que se ha seguido dando", señaló.