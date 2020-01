¡En la cima!

Ciudad de México.- El "Canelo" llegó a la cima del boxeo.

El mexicano Saúl Álvarez tuvo un 2019 de ensueño. Derrotó en mayo a Daniel Jacobs en pelea unificatoria de peso Mediano, y en noviembre conquistó la corona Semicompleta, lo que lo llevó a lograr cuatro títulos en diferentes pesos, algo que sólo habían alcanzado tres boxeadores tricolores: Jorge "Travieso" Arce, Érik "Terrible" Morales y Juan Manuel Márquez.

Además, "Canelo", de 29 años, logró igualar lo hecho por el estadounidense Henry Armstrong hace 81 años, de tener al mismo tiempo tres cetros mundiales en diferentes divisiones, pues Saúl ostentaba coronas Medianas y Supermedianas.

Lo cierto es que el tapatío cerró el año con varios reconocimientos.

ESPN nombró al mexicano como Boxeador del Año, mientras que la Boxing Writers Association of America (BWAA por sus sigas en inglés) dio a conocer que "Canelo" estaba en la terna para ser el Mejor Boxeador del Año, además en la de Boxeador de la Década, donde compite con peleadores como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Igualmente, dicha Asociación lo colocó por primera vez en el año como el número uno en la lista del mejor púgil libra por libra, mismo sitio que le otorgó al tricolor en noviembre la prestigiosa revista de The Ring.

Para darse una idea de lo que significa llegar a la cima del boxeo, desde Julio César Chávez padre, ningún mexicano había alcanzado ser el número uno del orbe en las lista.

JC alcanzó el primer puesto en 1990, 1991 y 1992.

GIMNASIA

RUMBO A TOKIO

La gimnasta Alexa Moreno consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el pasado Mundial de Sttutgart, aunque no logró subirse al podio en el salto de caballo lo hizo por el All Around.

Ganó el Premio Nacional de Deportes 2019 y recibió la Medalla al Mérito Deportivo que otorga la Cámara de Diputados.

AUTOMOVILISMO

EL GPMX SIGUE

Tras la incertidumbre que se generó en torno a la continuidad de la Fórmula Uno en el País, empresarios, Gobierno de la CDMX y organizadores firmaron una extensión de contrato por otros tres años, con opción a dos más.

Además, el GPMX fue condecorado por quinto año consecutivo como el "Mejor Evento del Año" por la Federación Internacional del Automóvil.

AUTOS

TÍTULO TRICOLOR

Durante las 4 Horas de Portimao, última fecha de la temporada de la European Le Mans Series (ELMS), en Portugal, el mexicano Memo Rojas Jr. y su compañero Paul Loup Chatin vieron la bandera a cuadros para llevarse la victoria y el título LMP2.

Éste es su sexto título internacional en prototipos, cuatro en Estados Unidos y dos en Europa.

GOLF

UN AÑO INOLVIDABLE

De manera sorpresiva, Abraham Ancer fue cumpliendo uno a uno sus objetivos en el año hasta ser considerado el único golfista que podía hacerle frente a una leyenda, Tiger Woods.

Para llegar a ese enfrentamiento, en la última ronda de la Presidents Cup, Ancer se colocó dentro de los primeros 50 golfistas del mundo para así jugar el Tour Championship, logró su pase a los cuatro Majors de 2020 y cerró con broche de oro con una Copa Presidentes de ensueño.

Y por si fuera poco, el tamaulipeco terminó colocado en el puesto 38 del ranking mundial.

El único logro personal que le hace falta es ganar un certamen dentro del PGA Tour.

ATLETISMO

JOVEN ESTRELLA

La tapatía Paola Morán ganó la medalla de oro en los 400 metros planos en la Universiada Mundial Nápoles 2019 con 51.52 segundos, hazaña que la catapultó a los primeros planos, con la posibilidad de agrandar su historial internacional en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019.

SOFTBOL

EXITOSAS PELOTERAS

El softbol femenil se convirtió en el primer deporte de conjunto en clasificar a los JO de Tokio 2020 al derrotar 2-1 a Canadá en el filtro continental celebrado en ese país en agosto. El equipo, que accede por primera vez a la cita veraniega, tiene asegurado el sexto lugar ya que ese torneo está limitado para seis países.

TAEKWONDO

TRES VECES MARÍA

La taekwondoín María del Rosario Espinoza se ratificó este año como la mejor deportista mexicana de todos los tiempos al sumar la tercera medalla mundial de su carrera, la plata en Manchester. Ya tenía el oro de Beijing 2007 y el bronce en Muju 2017. La triple medallista olímpica busca en los próximos meses su pase a Tokio 2020.

RAQUETBOL

YA ES CENTENARIA

La mexicana Paola Longoria conquistó su triunfo número 100 en el mejor torneo, el US Open, en donde dejó grabado su nombre con letras doradas.

Con la excelencia deportiva que la distingue, Longoria consiguió su título centenario en su carrera y décimo en el Abierto de los Estados Unidos.

Era la segunda oportunidad de la mexicana por alcanzar su trofeo 100.

La raquetbolista número uno del mundo ganó el último torneo del año en el Ladies Professional Racquetball Tour, en Estados Unidos y con ello consiguió 102 títulos

BEISBOL

BATAZOS OLÍMPICOS

En 2016 el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió incluir cinco nuevas modalidades para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: surf, escalada deportiva, karate, monopatín y beisbol.

La Selección Mexicana de Beisbol obtuvo su pase a la justa olímpica en el partido por el tercer lugar de la Súper Ronda del Premier 12, celebrado en Japón, donde vencieron a Estados Unidos por pizarra de 2-3 gracias al jonrón y sencillo productor de Matthew Clark y batazo de Efrén Navarro que mandó a Noah Perio hasta la registradora.

MAYO

2 El mediocampista español, Xavi Hernández,

anuncia su retiro del futbol como jugador y anuncia que será director técnico.

4 Detienen en Monterrey al ex jugador de Rayados y de la Selección Nacional, Jesús "Cabrito" Arellano.

4 Se da la serie de Grandes Ligas en Monterrey entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.

9 El pelotero dominicano, Albert Pujols, llega a las 2 mil carreras producidas en su carrera en las Grandes Ligas.

10 Suspenden a la marchista mexicana, María Guadalupe González, medallista en Río, por positivo de trembolona.

12 Muere el luchador mexicano Silver King al sufrir un infarto durante una función en Londres, Inglaterra.

20 Grupo Orlegi, propietario del Santos Laguna, anuncia su inversión en el Atlas para controlar al equipo.

20 El legendario ex piloto, campeón de la Fórmula Uno, Niki Lauda, fallece a los 70 años en Zúrich, Suiza.

23 Debuta México en el Campeonato Mundial Sub 20 en Polonia y pierde con su similar de Italia 2-1.

26 Bart Starr, ex mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay, muere a los 85 años.

JUNIO

1 El mexicano Andy Ruiz se proclama campeón de los pesos Completos al noquear al británico Anthony Joshua.

1 El Liverpool conquista la Champions League al vencer 2-0 al Tottenham en la Final realizada en Madrid.

7 El Real Madrid confirmó la llegada del belga Eden Hazard, quien firmó un contrato por 5 temporadas.

9 El ex beisbolista David Ortiz fue herido de bala en su natal Santo Domingo a las afueras de un bar.

9 Rafael Nadal derrota 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 a Dominic Thiem en la Final de Roland Garros.

13 Los Raptors de Toronto se llevan las Finales de la NBA al derrotar 4-3 a los Warriors de Golden State.

13 Los Blues de San Luis vencieron 4-3 a los Bruins de Boston y conquistan la Copa Stanley de la NHL.

14 Diego Armando Maradona renunció a su puesto como DT de Dorados de Sinaloa.

15 El Tri derrotó por 7-0 a su similar de Cuba en su debut en la Copa Oro, con hat-trick de Uriel Antuna.

15 El Tri Sub 22 es tercer lugar del torneo Esperanzas de Toulon tras imponerse a Irlanda en penales por 4-3 .