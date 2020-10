"En funciones públicas no tengo hermano"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy la denuncia interpuesta por su hermano Pío, contra Carlos Loret de Mola, por la publicación de los videos en los que aparece recibiendo dinero de David León Romero, extitular de Protección Civil.

"No estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento", dijo.

El deslinde fue directo:

"Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con funciones públicas, no tengo hermanos", expresó en su conferencia de prensa al ser cuestionado respecto a la denuncia interpuesta por su hermano.

El mandatario expresó "que no se preocupe Loret de Mola", aunque aprovechó para recordar el montaje del comunicador en relación al caso de Florence Cassez, al decir, "si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales".

A finales de agosto, Loret de Mola dio a conocer audios y videos que acreditan la recepción de dinero en efectivo entregados por David León (a quien recién el presidente había reconocido como "uno de los mejores funcionarios") a Pío López Obrador, en los que se les escucha hablar de actividades electorales.

El hermano del presidente, interpuso una denuncia el 2 de octubre pasado, en contra de Loret de Mola por considerar que las conversaciones son privadas y tuteladas por la ley, por lo que debe procederse contra el comunicador quien dio a conocer su denuncia en su artículo de opinión publicado en The Washington Post en español.

Al respecto, el presidente expresó hoy:

"No estoy de acuerdo y no se va a hostigar, a perseguir, a nadie".

Añadió que, en "la prensa vendida y alquilada de otros tiempos", hay molestia contra su gobierno, pero garantizó que se respetará la libertad de expresión y, respecto a Loret de Mola, expuso "no se le tocará ni con el pétalo de una rosa".

Y sobre la denuncia de su hermano, agregó:

"Yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada y, en vez de ayudarme, me perjudica, nos afecta... relativamente, porque si no es por eso es por otra cosa y van a seguir (atacándolo) porque a final de cuentas están en contra de la transformación".

Añadió que el malestar es por su determinación de acabar con la corrupción y remató:

"Entonces cualquier cosa los incomoda, pero no los voy a testerear con nada, sólo ejerciendo mi derecho de réplica. Estaban acostumbrados a que solo ellos gritaban, se nos lanzaban con todo y callaban para proteger al régimen. Ahora despacito, porque yo no halo de corrido, les contesto, ejerzo mi derecho de réplica, eso es todo... Pero de ahí a que acuda al ministerio público, la censura, y persecución, no".